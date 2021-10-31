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Париж ответит Лондону, если британцы не начнут урегулирование спора вокруг рыболовства

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В споре между Францией и Великобританией вокруг рыболовства в настоящий момент слово за Лондоном, считает французский президент Эммануэль Макрон.

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"Мяч - на британском поле. Если британцы не предпримут никаких движений, ответные меры будут введены в действие 2 ноября, так как это фактически означает, что они отказались от наших предложений", - сказал он на пресс-конференции в Риме, выразив при этом надежду на то, что "положительный ответ поступит уже завтра".

В сентябре Великобритания отказала десяткам французских судов в разрешении на рыбную ловлю, в Париже это решение вызвало недовольство. Французские власти отмечали, что это нарушает условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС.

Франция в свою очередь задержала в своих водах британский траулер Cornelis Gert Jan, указав, что у него не было лицензии на рыболовный промысел. Кроме того, еще одно британское судно уже было оштрафовано.

Франция Великобритания

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