Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро Фото: Mateusz Marek/EPA/PAP

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского Союза, сообщает Deutsche Welle.

"Польша не может и не должна платить ни единого злотого", - заявил Зёбро в четверг, 28 октября, на брифинге в Варшаве.

Польское государство "не имеет права уступать беззаконию", отметил польский министр, назвав штрафы Евросоюза "незаконными санкциями".

Накануне, 27 октября, суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн евро за неисполнение норм законодательства ЕС. Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, ранее в октябре вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые европейские судебные постановления противоречат основному закону страны. Суд в Польше подтвердил верховенство конституции страны над законами ЕС. В Евросоюзе с решением польского Конституционного трибунала не согласились.