Сеул заметил признаки подготовки КНДР к возобновлению ж/д сообщения с Китаем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян, видимо, готовится к возобновлению железнодорожного сообщения с Китаем, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

Как сообщил представитель министерства Чха Дук Чхуль, в Сеуле заметили признаки, указывающие на подготовку к возобновлению торговли в регионах на границе с Китаем. В частности, по словам заместителя представителя, там строят карантинные объекты.

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР полностью закрыты для иностранцев и для собственных граждан. По официальным данным, в КНДР с начала пандемии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

В одном отчете ВОЗ за первую неделю октября говорится, что в общей сложности 40 700 граждан Северной Кореи прошли тестирование на коронавирус, но "по состоянию на 23 сентября 2021 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19".