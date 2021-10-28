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Эксперты сочли, что у сбросившего 20 кг Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сбросил порядка 20 кг, но в южнокорейской разведке полагают, что проблем со здоровьем при этом у него нет, сообщает в четверг агентство Рёнхап.

По данным агентства, такое заключение было сделано на закрытом брифинге, проведенном представителями разведки для южнокорейских парламентариев. При подготовке этих оценок использовались передовые технологии, включая искусственный интеллект.

Состояние здоровья Ким Чен Ына стало вызывать интерес и обеспокоенность после того, как ранее в этом году он очень заметно похудел, отмечает Рёнхап.

Здоровье Ким Чен Ына часто становилось предметом споров из-за политических последствий в случае, если он не сможет выполнять свои обязанности.

В миреВ КНДР обеспокоены резким похудением Ким Чен ЫнаЧитать подробнее

Ряд аналитиков высказывали предположения, что внимание к здоровью лидера в КНДР может быть привлечено, чтобы "усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями".

Другие аналитики из Сеула не исключают, что, возможно, Ким Чен Ын просто решил поправить свое здоровье, сев на диету, чтобы сбросить вес.

Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако сейчас его вес составляет на 20 кг меньше

КНДР Ким Чен Ын

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