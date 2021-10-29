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Минск потребовал закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства США и USAID

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия потребовала закрыть офисы отдела по связям с общественностью посольства и агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске.

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"20 октября 2021 года белорусские власти проинформировали Соединенные Штаты о новых мерах, направленных на воспрепятствование работе посольства США в Минске путем принудительного закрытия офисов Отдела по связям с общественностью посольства и Агентства США по международному развитию, включая Американский центр в Минске", - говорится в заявлении спецпредставителя США по Белоруссии Джули Фишер. Заявление размещено на сайте посольства в пятницу.

"Белорусские власти вынуждают посольство уволить более 20 белорусских сотрудников", - отмечается в заявлении.

Белоруссия США

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