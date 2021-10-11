Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке с 21 октября прекращает работу, сообщается на сайте генконсульства.

"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после его закрытия смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Белоруссии, расположенное в Вашингтоне.

Отмечается, что белорусы, записанные ранее на личный прием в генконсульство до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий. После 15 октября доступ в офис генконсульства будет невозможен. Консультации по телефону недоступны с 8 октября.

Как сообщал в начале сентября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, Минск определился с кандидатурой на пост посла в США, но не видит смысла направлять его в нынешних условиях.

В свою очередь, посольство США в Минске в конце августа сообщило о сокращении дипмиссии в республике.

Ранее МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек. Кроме того, МИД отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Белоруссии.

Должность посла США оставалась вакантной с 2008 года. В декабре 2020 года госдеп США утвердил на нее Фишер, но она так и не приехала в Минск. Аккредитация посла не завершена, никакого официального отношения к Белоруссии Фишер не имеет, заявляли тогда в Минске.

Фишер за пределами Белоруссии поддерживает контакты с представителями белорусской оппозиции.