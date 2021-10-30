Двое сирийцев ранены под Дамаском в результате удара истребителей Израиля

Окрестности Дамаска после израильского авиаудара 30 октября 2021 года Фото: Omar Sanadiki/AP/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Двое сирийских военных ранены в субботу в результате израильского удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) под Дамаском, сообщили российские военные.

В атаке участвовали четыре израильских истребителя F-16, они выпустили восемь ракет, две из них сбил комплекс ПВО российского производства "Бук-М2Э", сообщил на брифинге в субботу заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся 20 км западнее и 12 км северо-западнее Дамаска", - сказал Кулить.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к находящимся в Сирии иранским военным советникам. Российские военные сообщали, что Израиль нанес авиаудар по Сирии 13 октября. Тогда объектом атаки стал фосфатный завод под Пальмирой, один сирийский военный погиб, еще трое были ранены.

8 октября авиация Израиля также нанесла удар по объектам в Сирии. Шесть сирийских военных были ранены в результате удара шести истребителей Израиля F-16 по аэродрому Т-4 ("Тифор") в провинции Хомс, сообщал Кулить. По данным российских военных, 8 октября сирийская армия сбила сбила 8 из 12 израильских ракет комплексом ПВО российского производства "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").