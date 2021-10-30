Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена

Йеменцы на месте взрыва заминированного автомобиля возле аэропорта Адена 30 октября 2021 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва заминированного автомобиля у входа в международный аэропорт в Адене на юго-западе Йемена в субботу погибло 12 человек. Об этом сообщает Al Arabiya.

Заминированный автомобиль взорвался на въезде у контрольно-пропускного пункта рядом с отелем около аэропорта.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

В конце декабря 2020 года при взрыве в аэропорту Адена погибли 22 человека. Взрыв произошел после приземления самолета, на борту которого находились члены нового йеменского правительства, возвращавшиеся из Саудовской Аравии. По данным AP, власти Йемена считают, что речь идет о террористической атаке. При этом никто из пассажиров правительственного самолета, на который была совершена атака, не пострадал.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.