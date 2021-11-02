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Более 100 повстанцев-хуситов погибли в Йемене из-за ударов международной коалиции

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, поддерживающая власти Йемена, сообщила во вторник, что 115 повстанцев-хуситов были убиты в результате авиаударов в районе стратегического йеменского города Мариб, передают западные СМИ.

"Четырнадцать военных транспортных средств были уничтожены и более 115 повстанцев погибли в результате ударов за последние сутки примерно в 50 км к югу от Мариба", - приводят СМИ заявление коалиции.

Хуситы эти сообщения не прокомментировали.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен Мариб Саудовская Аравия

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