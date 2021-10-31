В Уэльсе в церки вывесили 6 тыс. ангелов в память о жертвах коронавируса

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Церковь Святого Джайлса в Рексхэме выставила на всеобщее обозрение 6 тысяч ангелов ручной работы в память о жертвах коронавируса в Уэльсе, сообщает BBC News.

Фигурки подвесили в башне и нефах. Они останутся там до января. Каждый ангел символизирует потерянную жизнь и был сделан из новой или переработанной бумаги, шерсти и других материалов.

По мнению настоятеля церкви Джеймса Таута, фестиваль ангелов, который начнется в воскресенье, позволит людям некоторое пространство и время для размышлений о последних 18 месяцах.