Меркель напомнила, что канцлера выбирает бундестаг, а не "госпожа Меркель"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - И. о. канцлера Германии Ангела Меркель напомнила, что ее мнение на выбор канцлера ФРГ не влияет, поскольку его выбирает бундестаг по итогам парламентских выборов.

Меркель, которая принимает участие в проходящем в Риме саммите G20, сообщила журналистам, что в течение саммита вместе с министром финансов ФРГ Олафом Шольцем участвовала в двусторонних встречах, на которых заходили беседы о прошедших в Германии выборах и о том, кто будет новым канцлером.

"Конечно, были ситуации, в особенности на двусторонних переговорах, где мы были вместе и указывали на то, что с высокой степенью вероятности господин Шольц будет новым канцлером Федеративной Республики Германия", - сказала она.

"В любом случае, я думаю, что всем, с кем мы встречались, понятно, что канцлера Германии выбирает не госпожа Меркель путем переговоров, а немецкий бундестаг", - добавила она.

И. о. канцлера также заявила, что формирование нового правительства ФРГ не должно мешать борьбе с коронавирусом. По ее словам, неважно, "идет ли речь об участниках предыдущего правительства или будущего".

"Мы должны предотвратить перегрузку нашей системы здравоохранения", - сказала она.

Институт Роберта Коха в последние дни отмечает рост заражения коронавирусом в ФРГ.

Полномочия Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Германии официально завершились 26 октября. Она и другие члены правительства ФРГ продолжают работать в качестве исполняющих обязанности, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.

На парламентских выборах 26 сентября победила Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцем, партийный союз Меркель ХДС/ХСС стал вторым. Переговоры о формировании правительства теперь ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.