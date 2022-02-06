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Тысячи мертвых рыб нашли в Атлантическом океане у берегов Франции

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти ЕС и Франции расследуют возможное нарушение правил рыболовства после того, как экологическая группа Sea Shepherd опубликовала видео и фотографии огромного количества мертвой рыбы, выброшенной литовским траулером в Атлантическом океане. Об этом сообщает ABC News.

На снимках группы Sea Shepherd изображена поверхность Бискайского залива, сплошь усеянная мертвой рыбой у побережья юго-западной Франции. По оценкам экологической группы, на снимках зафиксировано около 100 тыс. мертвых рыб.

Министр морского флота Франции Анник Жирарден написала в пятницу в твиттере, что она приказала Национальному центру по наблюдению за рыболовством расследовать произошедшее.

Ассоциация пелагических морозильных траулеров (PFA), которая представляет зарегистрированный в Литве траулер "Маргирис", заявила, что рыба была "непроизвольно выпущена в море" в четверг из-за разрыва сети траулера.

"Такой несчастный случай-редкое явление, и в данном случае он был вызван неожиданно большим количеством пойманной рыбы", - говорится в сообщении.

Франция Атлантический океан Литва

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