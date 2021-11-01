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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти 30 человек погибли либо были ранены при ракетном обстреле в Йемене

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 29 мирных жителей погибли либо получили ранения в Йемене в результате ракетного обстрела йеменскими повстанцами-хуситами района Аль-Джуба в провинции Мариб, сообщил министр информации страны Муаммар аль-Ирьяни в твиттере.

Он отметил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами по мечети и религиозному центру.

По словам министра, среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен

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