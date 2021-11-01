Девять спасателей погибли из-за обвала в пещере в Бразилии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Девять членов бригады спасателей в Бразилии погибли в результате обвала в пещере во время учений, сообщает The Associated Press.

По данным агентства, всего учениях принимали участие 27 человек.

Во время учений часть пещеры, находящейся недалеко от города Альтинополис, обрушилась. 16 человек оказались заблокированы

В результате обрушения девять человек погибли, один был госпитализирован с незначительными травмами, сообщили в пожарной службе Сан-Паулу.