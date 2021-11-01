Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Девять спасателей погибли из-за обвала в пещере в Бразилии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Девять членов бригады спасателей в Бразилии погибли в результате обвала в пещере во время учений, сообщает The Associated Press.

По данным агентства, всего учениях принимали участие 27 человек.

Во время учений часть пещеры, находящейся недалеко от города Альтинополис, обрушилась. 16 человек оказались заблокированы

В результате обрушения девять человек погибли, один был госпитализирован с незначительными травмами, сообщили в пожарной службе Сан-Паулу.

Бразилия

Новости

Правящая в Японии ЛДП сохранила большинство в нижней палате парламента

Два поезда столкнулись в Солсбери

Два поезда столкнулись в Солсбери

Байден разочарован "фактическим отсутствием" России и Китая на встрече G20

Байден разочарован "фактическим отсутствием" России и Китая на встрече G20

NYT сообщила о негласных переговорах США и России по кибербезопасности

Напавший на пассажиров метро Токио заявил, что хотел быть приговоренным к смерти

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

Лавров заявил, что возобновить СВПД можно только в изначальном виде

Лавров заявил, что возобновить СВПД можно только в изначальном виде

Путин допустил, что проекты сохранения лесов полезнее инвестиций в "зеленую" энергетику

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });