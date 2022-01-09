В Бразилии пять человек погибли под обломками скалы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Бразилии пять человек погибли на озере Фурнаш под упавшими обломками скалы. Об этом пишет Associated Press.

Каменная глыба обрушилась на прогулочные катера. Начальник пожарной части штата Минас-Жерайс Эдгард Эстево уточнил, что 20 человек числятся пропавшими без вести.

Также сообщалось о том, что, как минимум 32 человека получили ранения. Большинство пострадавших были выписаны из больниц уже к вечеру субботы.

Пресс-служба штата Минас-Жерайс рассказала изданию, что на помощь пожарным для поиска людей были направлены водолазы и вертолеты.

По словам чиновников, причиной разрушения скалы могли стать сильные дожди, которые ранее вызвали наводнение на территории штата.