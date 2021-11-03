Минск ждет отключения "Белаэронавигации" от глобальной системы авиаданных

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - "Белаэронавигацию" хотят отключить от глобальной системы авиаданных, но для авиакомпаний существенно ничего не изменится, заявил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

Он подчеркнул, что подготовка к отключению, "это не слухи" и такая работа уже ведется.

"Наши партнеры из Европы прямым текстом говорят о причинах этих действий, - сказал Сикорский и добавил, что они ссылаются на получение "политической команды".

"Прямым текстом скажу, на это есть противодействие. Мы предложим компаниям работать напрямую через "Белаэронавигацию". Если раньше мы работали через наших европейских партнеров, то теперь это будет работа напрямую через "Белаэронавигацию". Существенно для авиакомпаний ничего не изменится", - заверил он.

Если "Белавиа" запретят лизинг американских самолетов, она сможет использовать российские, сказал также Сикорский.

"Не будет американских самолетов - будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - считает глава департамента.

Он предупредил, что отказ в лизинге будет "сигналом всему рынку, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам", и призвал европейских партнеров к диалогу без эмоций и поспешных действий.

Упущенную выгоду белорусской гражданской авиации из-за санкций он оценил примерно в $10 млн в месяц, отметив, что "это связано и с облетом, и с потерей рынка". Упущенная выгода, мы рассчитываем, где-то около $10 млн в месяц", - сказал Сикорский.

По его словам, авиационные власти Белоруссии намерены в перспективе обратиться в международный суд с исками о взыскании убытков и упущенной выгоды.

Санкции Евросоюза были введены против белорусских компаний и граждан после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. ЕС ввел санкции в отношении госкомпании "Белаэронавигация", которая осуществляет диспетчерскую координацию авиаполетов над территорией Белоруссии. В октябре "Белаэронавигация" подала иск в европейский суд, в котором утверждает, что оспариваемые действия Совета ЕС не имеют фактического обоснования.

В октябре европейские чиновники говорили о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что "Белавиа" занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.

Кроме того, многие авиакомпании запретили своим пилотам летать над Белоруссией, а ряд стран запретили самолетам "Белавиа" садиться в их аэропортах и пролетать над своей территорией.