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Украинская Рада оправила в отставку министра обороны Тарана

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны по его заявлению.

За соответствующее решение проголосовали 341 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Глава фракции партии "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия ранее заявил, что у Тарана "есть жалобы на состояние здоровья", в связи с чем министерство может возглавить другой человек.

Позднее стало известно, что возможным кандидатом на должность министра обороны Украины является Алексей Резников, а на пост министра вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (вместо Резникова) рассматривается кандидатура нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

1 ноября Резников подал заявление об отставке с поста вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Таран подал заявление об отставке 2 ноября.

Верховная рада Украина Андрей Таран

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