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Блинкен обсудил с главой МИД Австралии сотрудничество в рамках AUKUS

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пейн усилия по обеспечению мирного Индо-Тихоокеанского региона и трехстороннее сотрудничество AUKUS, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

"Они обсудили трехстороннее партнерство в области безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) и пути углубления нашего взаимодействия с другими ключевыми союзниками и партнерами в наших коллективных усилиях по поддержанию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

Отмечается, что Блинкен и Пейн в ходе беседы подтвердили приверженность коллективной работе в регионе, направленной на восстановление после COVID-19.

В сентябре президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS.

AUKUS​​​​​​​ США Австралия Великобритания

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