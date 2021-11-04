Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает за создание медиахолдинга Союзного государства. Предложение он озвучил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства.

Лукашенко отметил, что "деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и телеграм-каналам". "За эти же деньги (нужно) создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что сейчас "фальсифицируют не только историю, но и современные тенденции, направления нашей политики, в том числе и в Союзном государстве". "Это происходит потому, что мы слабо в этом плане работаем. Вы правильно затронули союзные СМИ так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести", - сказал Лукашенко.