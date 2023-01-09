Лукашенко надеется на создание медиахолдинга Союзного государства в 2023 г.

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что независимый и самостоятельный союзный медиахолдинг Белоруссии и России, о котором ранее договаривались лидеры двух государств, будет создан в этом году.

"Я еще раз напоминаю наше общее решение, президентов России и Беларуси, - создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный (медиахолдинг - ИФ). В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг. (...) Я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать", - сказал Лукашенко в понедельник на встрече в Минске с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Этот медиахолдинг, отметил он, "должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время".

При этом, по его словам, которые приводит пресс-служба президента, "пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются)".

Также Лукашенко поддержал предложения по дебюрократизации работы руководящих органов Союзного государства. "Мне абсолютно приемлемо и нравится предложение по дебюрократизации деятельности и Постоянного комитета (прежде всего вы же чиновники), и чтобы от вас, от Посткома, шли основные посылы и импульсы к тому, чтобы вообще дебюрократизировать систему, связанную с работой органов Союзного государства", - сказал президент Белоруссии.

4 ноября 2021 года на заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко предложил создать союзный медиахолдинг. "Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, медиахолдинг Союзного государства. (...) Деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и телеграм-каналам. За эти же деньги (нужно - ИФ) создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит", - сказал Лукашенко

В декабре 2021 года госсекретарь Союзного государства Мезенцев заявил, что медиахолдинг Союзного государства Белоруссии и России планируется создать к концу 2022 года.