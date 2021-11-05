Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В КНР опубликовали данные об уменьшении числа заражений COVID-19 на границе с РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян удалось сдержать распространение внутренних случаев распространения коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Госкомитета здравоохранения КНР.

Так, в городе Хэйхэ (Хэйлунцзян), отделенного от российского Благовещенска только рекой Амуром и ставшим в провинции эпицентром инфекции, за минувший четверг было выявлено 28 новых случаев внутреннего заражения, в то время как за среду в городе было зафиксировано 44 таких случая, за вторник - 35.

Всего за последнее время случаи распространения коронавируса внутри страны зарегистрированы в 19 провинциях и автономных районах страны, самая сложная ситуация наблюдалась в Хэйлунцзяне, а также провинции Ганьсу и автономном район Внутренняя Монголия.

Сокращение случаев заражения в Хэйхэ, где первый случай был выявлен 28 октября, стало возможным благодаря жестким мерам локдауна. В частности, была прекращена работа общественного транспорта, ограничено автомобильное движение, закрыты предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность населенного пункта, ограничено перемещение населения внутри городских районов, приостановлена продажа билетов на поезда, следующие в Пекин.

За минувший четверг в Китае зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19: 10 ввезенных из-за рубежа и 68 внутри страны против соответственно 17 и 87 в среду.

Всего на материковой части страны с начала пандемии зафиксировано 97605 случаев заболевания коронавирусом при 4636 летальных исходах.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

7
В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 05 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Хэйхэ коронавирус

Новости по теме

Новости

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Блинкен призвал военные власти Судана восстановить правительство и освободить политиков

Блинкен призвал военные власти Судана восстановить правительство и освободить политиков

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

Пусковое окно эксперимента НАСА по перенаправлению астероида DART начнется 23 ноября

Пусковое окно эксперимента НАСА по перенаправлению астероида DART начнется 23 ноября

Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 8 ноября из-за плохой погоды

Запуск миссии Crew Dragon-3 к МКС перенесли на 8 ноября из-за плохой погоды

СМИ сообщили о затягивании коалиционных переговоров в Германии

Лукашенко предложил создать медиахолдинг Союзного государства

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

Страны ОПЕК+ сохранили план по росту нефтедобычи на 400 тыс. б/с в декабре

NYT узнала об аресте в США российского аналитика, искавшего компромат на Трампа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });