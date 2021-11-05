В КНР опубликовали данные об уменьшении числа заражений COVID-19 на границе с РФ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян удалось сдержать распространение внутренних случаев распространения коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Госкомитета здравоохранения КНР.

Так, в городе Хэйхэ (Хэйлунцзян), отделенного от российского Благовещенска только рекой Амуром и ставшим в провинции эпицентром инфекции, за минувший четверг было выявлено 28 новых случаев внутреннего заражения, в то время как за среду в городе было зафиксировано 44 таких случая, за вторник - 35.

Всего за последнее время случаи распространения коронавируса внутри страны зарегистрированы в 19 провинциях и автономных районах страны, самая сложная ситуация наблюдалась в Хэйлунцзяне, а также провинции Ганьсу и автономном район Внутренняя Монголия.

Сокращение случаев заражения в Хэйхэ, где первый случай был выявлен 28 октября, стало возможным благодаря жестким мерам локдауна. В частности, была прекращена работа общественного транспорта, ограничено автомобильное движение, закрыты предприятия, не обеспечивающие жизнедеятельность населенного пункта, ограничено перемещение населения внутри городских районов, приостановлена продажа билетов на поезда, следующие в Пекин.

За минувший четверг в Китае зарегистрировано 78 новых случаев COVID-19: 10 ввезенных из-за рубежа и 68 внутри страны против соответственно 17 и 87 в среду.

Всего на материковой части страны с начала пандемии зафиксировано 97605 случаев заболевания коронавирусом при 4636 летальных исходах.