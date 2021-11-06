Microsoft анонсировала презентацию новых продуктов для образования

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Подразделение Microsoft по образовательным технологиям Microsoft Education анонсировало презентацию Reimagine ("Переосмысление") о новых продуктах компании.

Во время мероприятия будет рассказано о "последних технологических решениях на фоне пробелов в обучении, которые пандемия оставила за собой", говорится на сайте компании.

Встреча пройдет 9 ноября в 19:00 по Москве.

Ранее, 4 октября, американская корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы - Windows 11. В компании ожидают, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года.