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ЮНИСЕФ доставил на Украину около 3 млн доз вакцины Moderna

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил на Украину в воскресенье 2 930 300 доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Moderna, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

"Украина получает вакцины бесплатно в рамках COVAX - инициативы солидарности международного сообщества, чтобы способствовать доступу к эффективным и безопасным вакцинам от COVID-19 для всех стран", - отмечается в сообщении.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, "уже 11 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19". По его словам, Moderna - это четвертая вакцина, которая доступна на Украине для прививки от COVID-19. Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку и совместное стремление победить пандемию.

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Всего в рамках COVAX вместе с этой поставкой ЮНИСЕФ доставил на Украину 7 415 810 доз вакцин различных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac).

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения приветствуют доставку вакцины Moderna по инициативе COVAX на Украину. "Благодаря усилиям каждого сейчас в Украине достаточно вакцин, которые позволяют вакцинировать сто тысяч человек ежедневно", - сказал председатель Бюро ВОЗ в Киеве Ярно Хабихт.

Хранение и логистику полученных от COVAX вакцин с соблюдением соответствующей холодовой цепи на Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

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