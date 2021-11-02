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Кличко заявил, что локдаун в Киеве продлится не меньше месяца

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Локдаун в Киеве продлится не меньше месяца, однако пика заболеваемости город еще не достиг, сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, Кличко подчеркнул, что если через две-три недели заболеваемость пойдет на спад и город подойдет к критериям "оранжевой" зоны, то согласно этому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение об ослаблении некоторых ограничений.

"На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому, еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!", - подчеркнул градоначальник.

Кличко отметил, что на сегодняшний день город справляется с очередным пиком заболеваемости.

"Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлено более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов", - сообщил Кличко.

По его словам, кислород в городе пока есть, но столичная власть заключила предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку.

Вместе с тем, мэр отметил, что могут быть проблемы в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке. "Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное - чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы", - подчеркнул мэр.

Также Кличко отметил, что в столичных больницах почти заполнены реанимационные отделения, но пока места еще есть.

Хроника 09 января 2020 года – 02 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Украина Киев Виталий Кличко коронавирус

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