Китайские тайконавты начали выход в открытый космос для проведения монтажных работ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тайконавты миссии "Шэньчжоу-13" Чжай Чжиган и Ван Япин покинули модуль "Тяньхэ" китайской национальной космической станции "Тяньгун" для проведения внекорабельной деятельности, сообщило управление программы пилотируемых полётов КНР (CMSA). Е Гуанфу поддерживает проведение операции из модуля

Ван Япин стала первой в истории китайской космонавтики женщиной-тайконавтом, совершившей выход в открытый космос.

По плану, тайконавты должны установить и настроить роботизированный манипулятор модуля "Тяньхэ" и каскадный адаптер для роботизированного манипулятора лабораторного модуля "Вэньтянь", который прибудет на станцию в будущем.

Также среди поставленных задач - испытание работы концевого захвата стрелы манипулятора и выполнение механического захвата, подготовка условий для испытания работы двух роботизированных манипуляторов, которое будет проведено после того, как "Вэньтянь" будет присоединён к космической станции в 2022 году.

Ожидается, что выход продлится около 6 часов. Всего за время своего пребывания на орбите тайконавты совершат 2-3 выхода в открытый космос.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков.