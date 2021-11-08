Поставки белорусской электроэнергии на Украину могут вырасти до 2% суточного потребления

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. Украина может получить в течение понедельника 9,2 тыс. МВт.ч белорусской электроэнергии, это соответствует ориентировочно 2% суточного потребления.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении. График сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, в том числе режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорт электроэнергии осуществляет "ТЭТ групп" в объеме 5 МВт.ч. Компания единственная получила электроэнергию из Белоруссии, в отличие от НАЭК "Энергоатом" и "ЭРУ Трейдинг", которые также выкупали межгосударственные сечения для импорта на аукционах "Укрэнерго", но физически его не осуществляют, написал он в своем Телеграмм-канале в субботу.

Герус предположил, что доступ к белорусской электроэнергии "ТЭТ групп" получила в результате определенных договоренностей.

Согласно данным на сайте ENTSO-E, на 6 ноября было забронировано по 5 МВт мощности сечения с Белоруссией на каждый час суток, исключая последний. 7 ноября он осуществлялся по 15 МВт на протяжении четырех часов с 16:00 до 20:00 (время местное).

При этом импорт электроэнергии из Белоруссии 8 ноября может увеличиться до 400 МВт.ч, свидетельствуют данные ENTSO-E – такой объем указан на все часы суток, за исключением последнего. Таким образом, Украина может получить в течение понедельника 9,2 тыс. МВт.ч белорусской электроэнергии, что соответствует ориентировочно 2% суточного потребления.

По данным НЭК "Укрэнерго" среднесуточное потребление за период с 25 по 31 октября составляло 432,3 тыс. МВт-ч.

Импорт из РФ не осуществляется.