Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Поставки белорусской электроэнергии на Украину могут вырасти до 2% суточного потребления

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, сообщила пресс-служба министерства энергетики Белоруссии. Украина может получить в течение понедельника 9,2 тыс. МВт.ч белорусской электроэнергии, это соответствует ориентировочно 2% суточного потребления.

"В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении. График сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, в том числе режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что импорт электроэнергии осуществляет "ТЭТ групп" в объеме 5 МВт.ч. Компания единственная получила электроэнергию из Белоруссии, в отличие от НАЭК "Энергоатом" и "ЭРУ Трейдинг", которые также выкупали межгосударственные сечения для импорта на аукционах "Укрэнерго", но физически его не осуществляют, написал он в своем Телеграмм-канале в субботу.

Герус предположил, что доступ к белорусской электроэнергии "ТЭТ групп" получила в результате определенных договоренностей.

Согласно данным на сайте ENTSO-E, на 6 ноября было забронировано по 5 МВт мощности сечения с Белоруссией на каждый час суток, исключая последний. 7 ноября он осуществлялся по 15 МВт на протяжении четырех часов с 16:00 до 20:00 (время местное).

При этом импорт электроэнергии из Белоруссии 8 ноября может увеличиться до 400 МВт.ч, свидетельствуют данные ENTSO-E – такой объем указан на все часы суток, за исключением последнего. Таким образом, Украина может получить в течение понедельника 9,2 тыс. МВт.ч белорусской электроэнергии, что соответствует ориентировочно 2% суточного потребления.

По данным НЭК "Укрэнерго" среднесуточное потребление за период с 25 по 31 октября составляло 432,3 тыс. МВт-ч.

Импорт из РФ не осуществляется.

Белоруссия Украина РФ

Новости

Berkshire Hathaway сократила квартальную чистую прибыль на 66%

Пандемия коронавируса

США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 249,8 млн человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 ноября

Утечку газа назвали возможной причиной взрыва в кафе в казахстанском Актау

Три университета в США эвакуировали из-за угроз взрывов

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Что произошло за день: воскресенье, 7 ноября

Китайские тайконавты начали выход в открытый космос для проведения монтажных работ

После смертельной давки на концерте в Техасе проверят версию о человеке со шприцем

После смертельной давки на концерте в Техасе проверят версию о человеке со шприцем
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });