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Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, опередив Дели

Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом, опередив Дели
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Воздух в столице Киргизии Бишкеке оказался более загрязненным, чем в других городах мира, где проводят замеры станции проекта World Air Quality, сообщается на его сайте.

Концентрация микродисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 259 микрограмм (мкг) на кубометр, превысив всемирную норму более чем в 10 раз.

На втором месте по загрязнению воздуха оказался индийский город Дели (202 мкг на куб. метр), на третьем - пакистанский город Лахор (167 мкг). Далее следуют индийский город Калькутта (155 мкг) и пакистанский Карачи (153 мкг).

По нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. метр. В законодательстве Киргизии допустимый уровень концентрации составляет 35 мкг на куб. метр.

В начале января Бишкек также возглавлял список городов с самым загрязненным воздухом по версии World Air Quality. Тогда концентрация PM2.5 частиц составила 547 мкг на куб. метр.

Киргизские экологи заявляют, что основными причинами загрязнения воздуха и образования смога в Бишкеке в зимний период являются выбросы веществ из домашних печей, столичной ТЭЦ, которая работает на местном угле, и от автомобилей.

По данным НИУ ВШЭ, World Air Quality Index (WAQI) - некоммерческий проект, основанный в 2007 году в Пекине. Он объединяет специалистов и энтузиастов наук об окружающей среде, обработки информации и визуализации данных. В рамках проекта осуществляется сбор данных о загрязняющих веществах с 30 000 станций в 1 тыс. крупных городов в более чем 100 странах мира.

WAQI предоставляет свободный доступ к текущим, ретроспективным и прогнозным данным о состоянии атмосферы, концентрациях загрязняющих веществ всем желающим. Различные исследования международных и правительственных учреждений также основаны на данных WAQI. На основании значений концентраций загрязняющих веществ в атмосфере рассчитывается сводный индекс качества воздуха.

Киргизия Бишкек Дели Индия

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