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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

В Дели из-за смога ограничили учебу в школах

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Дели из-за усиления смога на два дня отменили учебу в младших классах школы и внеклассные занятия для старшеклассников, пишет Times of India.

Кроме того, в городе запретили строительство и сносы и ввели штрафы в 20 тысяч рупий ($240) за езду на автотранспорте с бензиновыми и дизельными двигателями, передает АР. Для рассеивания смога используются разбрызгиватели воды и противосмоговые пушки, горожанам рекомендуется носить маски.

Показатель загрязнения воздуха в Дели утром 2 ноября поднялся до рекордных показателей, превысив планку в 400 пунктов и местами превышал 480. Такой уровень загрязнения более чем в десять раз превышает предельно допустимый для здоровья, отметили в службе, проводящей замеры. По данным государственного Центрального совета по контролю за загрязнением, индекс от 0 до 50 считается "хорошим", от 51 до 100 - "удовлетворительным", от 101 до 200 - "умеренным", от 201 до 300 - "плохим", от 301 до - "очень плохим" и от 401 до 500 - "критическим". Такой воздух может вызывать острый и хронический бронхит, а также приступы астмы.

Дели Индия
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