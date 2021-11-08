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Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что планирует посетить Россию в ближайшее время в рамках первой официальной поездки в Европу и в Азию, в ходе которой он намерен обсуждать тему Афганистана.

"В ходе предстоящей поездки я планирую посетить Пакистан, Россию и Индию", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга в понедельник.

В ночь на понедельник Уэст написал в твиттере, что отправляется в поездку в страны Европы и Азии, "чтобы обсудить дальнейшие пути касательно Афганистана с союзниками и партнерами". "Международное сообщество должно действовать сообща, чтобы быть эффективным", - отметил он.

В октябре стало известно, что ветеран американской дипломатии Залмай Халилзад ушел с поста спецпредставителя США по Афганистану, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. Его преемником стал Томас Уэст, работавший заместителем спецпредставителя по Афганистану.

США Афганистан Россия

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