В МИД РФ заявили, что Россия готова участвовать в экономических проектах в Афганистане

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова участвовать в ряде экономических проектов в Афганистане на коммерческой основе, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор третьего департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"У России нет планов положить глаз на какие-то подземные богатства Афганистана. Они есть, и слава Богу, наверное, со временем это заработает на интересы афганского народа и государства в целом, но у нас нет таких целей", - сказал Кабулов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он добавил, что Россия готова "участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе".

По словам российского дипломата, среди таких проектов, представляющих интерес для соседних государств - газопровод ТАПИ, электрификация, железные дороги.

"Там, где нам предложат, и наши профильные компании и ведомства заинтересуются, мы готовы поучаствовать, но в этих пределах. У нас нет далеко идущих глубоких планов, что надо укорениться и там сидеть, нам нужно, чтобы эта территория не порождала терроризм в нашу сторону и наркотики", - сказал Кабулов.