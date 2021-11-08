Трамп может объявить о планах снова стать президентом после промежуточных выборов в Конгресс

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп планирует дождаться окончания промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году, после которых он может объявить, будет ли снова баллотироваться на пост главы государства, сообщает в понедельник Fox News.

"Я определенно думаю об этом, и мы посмотрим, что будет. Честно говоря, мне кажется, многие обрадуются этому решению. Скорее всего, я объявлю после промежуточных выборов", - сказал Трамп в интервью каналу, отвечая на вопрос о его планах.

Бывший президент отметил, что его слова пока не означают, что он наверняка будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента США. "Возможно, это уместно, многие люди ждут, что это решение будет принято", - добавил Трамп.

Он не стал отвечать на вопрос, чью кандидатуру он бы предпочел видеть на посту вице-президента, отметив, что "в Республиканской партии много замечательных людей".

Трамп на выборах президента США 2020 года проиграл Джо Байдену. По мнению Трампа, он потерпел поражение лишь потому, что результаты выборов были подтасованы, а сами выборы стали "самыми позорными и коррумпированными" в истории.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября 2022 года, традиционно эти выборы проходят в середине президентского срока.