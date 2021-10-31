Трамп попытался заблокировать материалы о штурме Капитолия

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Дональд Трамп пытается в судебном порядке заблокировать передачу комитету по расследованию беспорядков в Капитолии материалы о событиях в Капитолии 6 января, сообщает Associated Press со ссылкой на Национальный архив.

Билли Ластер, директор Отдела по связям с Белым домом национального управления архивов и документации, написал, что среди конкретных документов, которые Трамп пытался заблокировать, 30 страниц "ежедневных президентских дневников, расписаний, информации о встречах с посетителями Белого дома, журналов активности, журналов вызовов и контрольных списков смены коммутаторов, показывающих звонки президенту и вице-президенту"; 13 страниц "проектов выступлений, замечаний и переписки, касающихся событий 6 января 2021 года; и "три рукописные заметки, касающиеся событий 6 января, из досье (бывшего главы администрации Белого дома Марка) Медоуза". Трамп также попытался воспользоваться привилегиями исполнительной власти над страницами из переплетов бывшего пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани с тезисами и заявлениями, "в основном касающимися обвинений в мошенничестве с избирателями, безопасности выборов и других тем, касающихся выборов 2020 года".

Другие документы включали рукописную заметку из файлов Медоуза "с перечислением потенциальных или запланированных брифингов и телефонных звонков, касающихся сертификации 6 января и других вопросов, связанных с выборами" и "проект Исполнительного указа по теме честности выборов".

Трамп подал в суд федеральный иск, в котором потребовал запретить раскрытие документов, касающихся его администрации в связи с расследованием штурма Капитолия 6 января. Ответчиками по иску значатся сама комиссия, возглавляющий ее конгрессмен Бенни Томпсон и национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом США Дэвидом Феррьеро. Команда экс-президента также называет отказ нынешнего президента Байдена защитить документы "политической уловкой".

Президент США Джо Байден отказал Трампу в сокрытии от Конгресса документов, связанных с нападением на Капитолий 6 января, что привело к судебному разбирательству между нынешним и бывшим президентами по поводу привилегий исполнительной власти.