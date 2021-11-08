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Послом Армении в РФ назначен экс-глава Минобороны Арутюнян

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян назначен послом республики в России, сообщило армянское издание "168 часов" со ссылкой на источники.

В МИД Армении и аппарате президента данную информацию не комментируют. На сайте президента Армении также нет соответствующего указа.

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64-летний Арутюнян был освобожден от должности главы Минобороны Армении 20 июля указом президента республики.

Главой Минобороны он был назначен 20 ноября 2020 года после войны в Нагорном Карабахе. В разные годы Арутюнян занимал должности замминистра внутренних дел Армении, заместителя начштаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ, заместителя начальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ, министра обороны Армении.

После конфликта с президентом Армении Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте 27 сентября 1999 года Арутюнян был понижен в звании, а затем уволен с поста министра.

Действующий посол Армении в России Вардан Тоганян был назначен на эту должность 10 марта 2017 года.

Армения Россия Вагаршак Арутюнян

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