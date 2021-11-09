Минск заявил, что Варшава вопреки договоренности не уведомила о 10 тыс. солдат у границы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Белоруссии заявили, что польская сторона не сообщила о размещении 10 тысяч солдат у границы, несмотря на договоренности.

"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в телеграм-канале министерства во вторник.

В Минобороны считают, что "размещение 10 тыс. польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено министром национальной обороны Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью". "Осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности", - сказано в сообщении.

"Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих", - заявили в белорусском оборонном ведомстве.

Коме того, Минск назвал бездоказательными обвинения Варшавы в нарушении польской границы белорусскими военными и их причастности к миграционному кризису.

"Белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными. Министерство национальной обороны республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень", - отмечается телеграм-канале Минобороны Белоруссии.