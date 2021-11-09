США призвали Грузию предоставить Саакашвили медицинскую помощь

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Тбилиси без промедления гарантировать оказание медицинской помощи арестованному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, заявил во вторник на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы призываем власти Грузии немедленно принять меры, чтобы гарантировать, что срочные нужды в области ментального и физического здоровья господина Саакашвили могут быть удовлетворены. Мы призываем Грузию обращаться с Саакашвили честно и проявлять уважение", - сказал Прайс.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюремной больнице в Глдани (район в Тбилиси). В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

Саакашвили, оказавшись в тюрьме в Рустави, объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать ее ни при каких условиях.

Ранее во вторник адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил журналистам, что судебный процесс по делу Саакашвили назначен на 10 ноября. Он выразил надежду, что судебный процесс состоится в зале суда, а не в тюрьме, как это ранее предлагал Минюст Грузии.