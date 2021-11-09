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Адвокат сообщил, что Саакашвили начнут судить 10 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что политик должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование (о доставке Саакашвили в зал суда - ИФ)", - сказал Басилая во вторник журналистам.

Минюст Грузии пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса.

Ранее министр юстиции страны Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего объявил голодовку. Саакашвили находился в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии политик проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия Тбилиси

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