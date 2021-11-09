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Омбудсмен Грузии заявила, что Саакашвили госпитализировали против его воли

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Омбудсмен Грузии Нино Ломджария в ночь на вторник встретилась в тюремной больнице Тбилиси с бывшим президентом республики Михаилом Саакашвили.

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"По словам Саакашвили, его обманным путём против своей воли привезли в тюремную больницу Тбилиси, так как врачи в Руставской тюрьме сказали ему, что перевозят на госпитализацию в гражданскую клинику", - сказала журналистам Ломджария.

Она сообщила, что, когда уже на территории Глданской тюрьмы в Тбилиси Саакашвили увидел происходящее, он отказался выходить из автомашины "скорой помощи", его оттуда вывели силой.

"Саакашвили отказался от осмотра врача. В беседе со мной он не сказал о причиненных ему повреждениях, которые не видны и визуально", - сказала омбудсмен.

По ее словам, внешне Саакашвили выглядит относительно нормально.

Ранее, в понедельник, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был доставлен в тюремную больницу №18. Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете. Грузинские СМИ при этом сообщали, что на территории тюрьмы сел вертолет.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание 1 октября в Тбилиси Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили Тбилиси Нино Ломджария

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