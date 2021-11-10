ВОЗ отметила, что заболеваемость COVID-19 идет на спад почти по всему миру

Исключением в данном плане является Европа

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что смертность от коронавируса выросла на 10% в Европе за последнюю неделю, что делает ее единственным регионом мира, где число случаев заболевания и смертности от COVID-19 неуклонно растет, информирует Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что если не будут приняты дополнительные меры для борьбы с COVID-19, к февралю в регионе количество смертей может возрасти до 500 тыс.

В еженедельном отчете агентство здравоохранения ООН сообщило, что в мире зарегистрировано около 3,1 млн новых случаев заболевания, что примерно на 1 % больше, чем неделей ранее. Почти две трети случаев заражения коронавирусом - 1,9 млн - пришлось на Европу, где число случаев выросло на 7 %.

ВОЗ также сообщила, что в Северной и Южной Америке число новых еженедельных случаев заболевания сократилось на 5%, а число смертей снизилось на 14%. В Юго-Восточной Азии и Африке смертность от COVID-19 упала примерно на треть, несмотря на нехватку вакцин в этих регионах.