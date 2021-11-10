КНР и США подписали декларацию об активизации мер по защите климата

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Китай и Соединенные Штаты объявили в среду об активизации сотрудничества в области борьбы с изменением климата и подписании совместной декларации, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спецпредставителя КНР по климату Се Чжэньхуа.

"Обе стороны признают, что существует несоответствие между нынешними усилиями и целями в Парижском соглашении. Поэтому мы вместе нарастим усилия и сотрудничество в сфере климата с учетом национальных особенностей наших государств", - приводит агентство его слова на конференции ООН по изменению климата.

По словам Се Чжэньхуа, инициатива включает конкретные меры по активизации усилий, направленных на достижение в этом десятилетии целей Парижского соглашения по климату от 2015 году. Он рассказал журналистам, что за последние 10 месяцев США и Китай провели более 30 онлайн-встреч, чтобы подготовить эту инициативу.

"Как две крупнейшие державы в мире Китай и США должны принять на себя ответственность совместной работы с другими сторонами, чтобы решать проблемы изменения климата", - добавил он.

Се Чжэньхуа отметил, что "сотрудничество - это единственный выбор Китая и США".

Конференция СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.