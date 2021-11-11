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Мали пока не подписывала контракт с российской ЧВК

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Мали пока не подписывали контракт с частной военной компанией из России, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Малийский министр подчеркнул: "Пока что контракта не было, но в любом случае этот дискурс вписывается в общую полемику, где хотят очернить Мали".

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В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что вопросы присутствия в Мали частных военных компаний, в том числе из России, находится исключительно в компетенции властей этой страны.

"Мы не имеем отношения к деятельности каких-либо таких структур, которые созданы гражданами России, они самостоятельно заключают контракты, и если эти контракты заключаются с законными правительствами суверенных государств, - я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного", - сказал он.

Лавров подчеркнул: "В принципе рынок этих ЧВК, рынок услуг, которые ЧВК поставляют в области военного сотрудничества, он давно был создан и освоен именно западными странами. Среди лидеров рынка ЧВК - США, безусловно, (...), Великобритания, а также Французская Республика".

"Что касается сообщений о планах правительства Мали обратиться за услугами к ЧВК из РФ, о чем премьер-министр Мали публично говорил на сессии ГА ООН, этот вопрос находится в исключительной компетенции законного правительства Мали", - подчеркнул Лавров.

Мали Сергей Лавров Абдулай Диоп 

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