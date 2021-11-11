Участники протестов в Грузии пострадали от брошенных в них с крыши кусков бетона

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Грузии в ходе акции протеста у здания Службы госбезопасности (СГБ) пострадали два сторонника оппозиции, на которых упали брошенные с крыши небольшие обломки бетона, им оказана медицинская помощь.

Ведущий акции, председатель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия подвел пострадавших к журналистам, заявив, что полиция должна была бы возбудить по этому факту уголовное дело по статье покушение на убийство.

"Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей полиция устроила нам кордоны", - заявил Мелия.

Он подчеркнул, что "план оппозиционных сил - борьба с режимом".

Акция оппозиционеров у здания СГБ проходит пока в мирной обстановке под надзором сотен полицейских.