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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Участники протестов в Грузии пострадали от брошенных в них с крыши кусков бетона

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Грузии в ходе акции протеста у здания Службы госбезопасности (СГБ) пострадали два сторонника оппозиции, на которых упали брошенные с крыши небольшие обломки бетона, им оказана медицинская помощь.

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Ведущий акции, председатель основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия подвел пострадавших к журналистам, заявив, что полиция должна была бы возбудить по этому факту уголовное дело по статье покушение на убийство.

"Вместо выполнения своих непосредственных обязанностей полиция устроила нам кордоны", - заявил Мелия.

Он подчеркнул, что "план оппозиционных сил - борьба с режимом".

Акция оппозиционеров у здания СГБ проходит пока в мирной обстановке под надзором сотен полицейских.

Грузия

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