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Против Саакашвили на 15 ноября назначили еще один судебный процесс

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилисском городском суде 15 ноября состоится судебный процесс против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о финансовых злоупотреблениях, сообщили журналистам адвокаты Саакашвили.

Дело было возбуждено в 2014 году и касалось финансовых трат Саакашвили из государственного бюджета в личных целях. Речь идет о растрате в девять миллионов лари (около трех миллионов долларов).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. В частности, в среду, 10 ноября, состоялось заседание по возбужденному прокуратурой Грузии в 2014 году уголовному делу против Саакашвили о силовом разгоне 7 ноября 2007 года двух митингов оппозиции в центре Тбилиси, захвате и погроме силовыми структурами телекомпании "Имеди" в тот же день. Прокуратура обвинила Саакашвили по статье 333 Уголовного кодекса Грузии (превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства пострадавшего). Следующее заседание суда по указанному делу должно состояться 29 ноября.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Михаил Саакашвили Грузия Тбилиси

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