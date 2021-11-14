Девять депутатов-сторонников Саакашвили объявили голодовку

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Девять депутатов парламента Грузии, избранные от оппозиционных партий, приняли в воскресенье решение начать голодовку под требованием госпитализации экс-президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

"Мы не можем наблюдать, как власти игнорируют рекомендации врачей по госпитализации в гражданскую мультипрофильную клинику. Уверен, что к нашей объявленной голодовке присоединятся другие депутаты", - заявил на брифинге в парламенте депутат от партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили без согласования с родственниками и адвокатами перевели в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание экс-президент страны считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.