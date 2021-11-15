Партия "Мы продолжаем перемены" лидирует на выборах в Болгарии

Действующий президент набирает 50% голосов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Недавно созданная центристская партия "Мы продолжаем перемены" лидирует на парламентских выборах в Болгарии в воскресенье, свидетельствуют первоначальные экзит-полов.

Новые экзит-полы Alpha Research, Gallup International, Market Links и Trend показали, что партия "Мы продолжаем перемены" лидирует, набрав около 26 % голосов. По данным Market Links, новая партия получила поддержку 26,5 %, по данным Gallup International - 26,3 %. При этом правая коалиция бывшего премьер-министра Бойко Борисова ГЕРБ-СДС отстает от нее более чем на 2 % с примерно 23-24 %.

По данным Gallup International, пять других партий также преодолели барьер для прохождения в Народное собрание.

Среди них Болгарская социалистическая партия с 14,4 %, Движение за права и свободы, выступающая за интересы турецкого меньшинства, с 10,2 %, популистская партия "Есть такой народ" с 8,1 %, правоцентристская коалиция "Демократическая Болгария" с 7 % и националистическая партия "Возрождение" с 4,3 %.

Экзит-пол Gallup International также показал, что президент Болгарии Румен Радев в ходе президентских выборов, также состоявшихся в воскресенье, получил около 50 % голосов в первом туре голосования. Из-за того, что явка избирателей оказалась ниже необходимых 50%, то 21 ноября, вероятно, состоится второй тур президентских выборов. В нем примут участие Радев и профессор Атанас Герджиков, представляющий правую партию ГЕРБ. Президентские и парламентские выборы прошли в воскресенье в Болгарии. Гражданам страны предстояло избрать президента, вице-президента и депутатов Народного собрания (парламента) Болгарии.

Около 6,7 млн человек имели право голосовать. Центральная избирательная комиссия сообщила, что предварительная явка избирателей составила почти 40 %, что ниже, чем на предыдущих выборах.

Парламентские выборы прошли в Болгарии уже в третий раз за этот год. По итогам двух предыдущих выборов, прошедших в апреле и в июле, болгарским партиям не удалось создать жизнеспособную правящую коалицию. С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, которое президент назначил вскоре после апрельских выборов.