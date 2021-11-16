На выборах президента Болгарии побеждает нынешний глава государства Радев

На выборах в парламент лучший результат показывает коалиция "Продолжаем перемены"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Болгарии с 49,45% голосов избирателей вышли в лидеры действующий президент страны Румен Радев и Илияна Йотова - идущая в паре с Радевым претендентка на должность вице-президента, сообщает болгарское национальное телевидение со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

ЦИК проинформировала о подсчете 99,51% бюллетеней.

Следующие за парой Радев-Йотова кандидаты на посты президента и вице-президента - Атанас Герджиков и Невяна Митева - получают 22,85%.

На парламентских выборах лидирует коалиция "Продолжаем перемены", она пока получает 25,65% голосов избирателей, на втором месте - коалиция партий ГЕРБ и социалистов с 22,8% голосов.

Всего в Народное собрание (парламент Болгарии) проходят семь партий и коалиций.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Болгарии, при этом парламентские выборы прошли уже третий раз за год. По итогам двух предыдущих выборов, прошедших в апреле и в июле, болгарским партиям не удалось создать жизнеспособную правящую коалицию. По итогам переговоров представителям партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова, Болгарской социалистической партии и трех популистских политических объединений не удалось прийти к согласию и сформировать правительство.

С мая 2021 года у власти в Софии находится переходное правительство, которое президент назначил вскоре после апрельских выборов.