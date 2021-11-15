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Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящая с поста канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили решение миграционной проблемы на границе Белоруссии и ЕС.

"Во время разговора был обсужден ряд проблем и, прежде всего, ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", - сообщает близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого" в понедельник.

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По его данным, Лукашенко и Меркель обсудили поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи. "Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт объяснил, почему Меркель обсуждала ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным, а не с белорусским президентом Александром Лукашенко напрямую.

"По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным - это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", - сказал Зайберт журналистам.

Ангела Меркель Александр Лукашенко

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