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Путин и Макрон недовольны отсутствием подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону урегулирование конфликта в Донбассе, в связи с чем глава российского государства отметил провокационный характер учений США в Черном море.

"С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В пресс-службе отметили, что, по словам Путина, использование Киевом в зоне конфликта ударных беспилотников свидетельствует о деструктивной политике Киева.

Там добавили, что в ходе продолжительного разговора президенты обсудили "многие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции".

"Выражено удовлетворение проведенным 12 ноября с.г. в Париже очередным заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Президенты высказались в пользу продолжения диалога по военно-политической проблематике, а также другим важным темам", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС.

Россия Франция Владимир Путин Эммануэль Макрон

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