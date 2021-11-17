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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Баку сообщил о семи жертвах последних боев на границе с Арменией

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В результате последних боестолкновений на границе Армении и Азербайджана погибли семь азербайджанских военных, в том числе один офицер, сообщило Министерство обороны этой страны.

Были ранены еще десять военнослужащих.

Армения накануне признала гибель одного своего военного. Еще 13 человек ВС Армении потеряли пленными, еще с 24 военнослужащими была потеряна связь во время боев, их продолжают искать.

Минобороны Армении также сообщило о переходе двух боевых позиций армянских ВС под контроль Азербайджана.

Вечером 16 ноября было объявлено, что стороны прекратили бои у границы после телефонных переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу. Обе стороны подтвердили, что ситуация на границе стабилизировалась.

Минобороны Азербайджан Армения Карабах Сергей Шойгу

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