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Лукашенко и Меркель вновь обсудили по телефону ситуацию с мигрантами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель вновь провели телефонные переговоры, сообщает госагентство БелТА.

"Обсужден ряд проблем и, прежде всего, ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", - сообщила пресс-служба белорусского президента.

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По ее информации, Лукашенко и Меркель обсудили поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи. "Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации", - отметили в пресс-службе.

Лукашенко и Меркель уже созванивались в понедельник. Как сообщалось, они обсудили решение миграционной проблемы на границе Белоруссии и ЕС.

Александр Лукашенко Ангела Меркель

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