Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками компании BlackSky

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Ракета Electron в четверг стартовала из Новой Зеландии на орбиту с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) американской компании геопространственной разведки BlackSky, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Мини-спутники ДЗЗ весом около 60 кг войдут в состав орбитальной группировки, которая, по данным BlackSky, к 2022 году должна будет состоять из 16 космических аппаратов. Они позволят получать оптические изображения с разрешением в 50-90 см с высоты 430 км. С нынешним запуском BlackSky будет располагать на орбите уже девятью аналогичными спутниками.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен в 14:38 по новозеландскому времени (в 04:38 мск) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.

В рамках миссии, получившей название Love At First Insight, компания Rocket Lab планирует приводнить первую многоразовую ступень носителя с помощью парашюта в Тихом океане. Для компании это уже не первый подобный опыт. Первая попытка была успешно осуществлена в ноябре прошлого года. В перспективе первую ступень хотят ловить при спуске на парашюте с помощью вертолета.

Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия станет 22-м полётом ракеты, 3 из которых были неудачными.

В частности, 15 мая ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника ДЗЗ компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Космические аппараты были потеряны.

В случае нынешнего успешного запуска количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 107 аппаратов.

Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.

20 ноября прошлого года, когда ракета Electron выводила на орбиту группу из 30 частных американских, французских и новозеландских исследовательских мини-спутников, первая ступень после отделения от носителя совершила с помощью парашютной системы мягкую посадку в Тихом океане, где ее подобрало спасательное судно. Это позволяет еще больше снизить стоимость запусков. Таким образом базирующаяся в Лонг-Бич (штат Калифорния) Rocket Lab последовала примеру компании SpaceX, которая активно использует многоразовые первые ступени на своих ракетах-носителях.